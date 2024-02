Napad na Żabkę w Lublinie. Nożem zastraszyli sprzedawcę

Do zdarzenia doszło w piątek wieczorem na ul. 3 Maja w Lublinie. Około godziny 19 do sklepu Żabka weszło dwóch mężczyzn. Jeden, trzymając w ręku nóż, podszedł do znajdującego się za ladą sprzedawcy, zastraszył go i zażądał wydania pieniędzy. Kiedy je otrzymał, zabrał jeszcze z półki butelkę wódki i papierosy. Następnie sprawcy uciekli.