Co z pieniędzmi dla Polski? Marek Borowski nie ma złudzeń

- W tym roku na pewno już nie dostaniemy pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Zaliczka, która miała być wypłacona, prawie 5 mld euro, ona przepada jako zaliczka. Natomiast cała kwota czeka - mówił w programie "Newsroom" WP senator Koalicji Obywatelskiej Marek Borowski. - Proszę państwa, jeśli polski rząd nie chce realizować wyroków Trybunału Sprawiedliwości, co jest elementarnym fundamentem europejskim, (...) jeśli tak się podchodzi do swoich obowiązków w UE, do wyroku Trybunału, to proszę się nie dziwić, że Unia Europejska, Komisja Europejska i pozostałe kraje powiadają: zaraz, chwileczkę, pieniądze chcecie wziąć, będziecie je wydawać tak, jak będziecie chcieli, niekoniecznie zgodnie z prawem, niekoniecznie zgodnie z wytycznymi, z zasadami w UE, i w momencie, kiedy my będziemy chcieli odzyskać te pieniądze, zwrócić uwagę, że tak nie można, to wy powiecie: ale to jest niesłuszne, niezasadne, nie tędy droga itd. - podkreślił Borowski.