Co z Kamińskim i Wąsikiem? Konstytucjonalista o "najlepszym wyjściu"

Czy prezydent Andrzej Duda mógłby raz jeszcze ułaskawić Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika? - W moim przekonaniu to byłoby najlepsze wyjście z tej sytuacji - mówił w programie "Newsroom" konstytucjonalista z Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Ryszard Piotrowski. Przekonywał, że nie byłoby to ujmą dla głowy państwa. - Nie widzę w tym żadnego przyznania się do błędu. Dlatego, że przecież te wszystkie racje, które pan prezydent przytaczał i przytacza, stanowisko doktryny, na które prezydent powołuje się w tym przypadku, ono nie uległo zmianie - mówił. - Trzeba przyjąć, że nie ma żadnego przyznania się do błędu i to nie jest żaden precedens, który będzie mógł oznaczać, że prezydent będzie zmieniał swoje decyzje tak jak mu politycy większości parlamentarnej zagrają. Nie. Prezydent byłby tutaj wierny sobie - podkreślił rozmówca Adama Janczewskiego.

