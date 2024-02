Co z CPK? "Budowa portu w Baranowie jest bez sensu"

Przyszłość CPK wciąż nie jest jasna. Trwa audyt po którym "mają zapaść strategiczne decyzje". Joanna Mucha wiceministra edukacji w programie "Tłit" Wirtualnej Polski, mówiła, że decyzja ws. CPK zostanie podjęta po "głębokiej rozmowie z ekspertami", jednak jej zdaniem port lotniczy w Modlinie powinien zostać rozbudowany, tak samo jak dojazd do niego z Warszawy, czy koleje dużych prędkości. - Budowa portu w Baranowie, w czasie kryzysu klimatycznego, gdzie ten ruch lotniczy na pewno będzie coraz większy, a nie coraz mniejszy, w moim przekonaniu jest po prostu bez sensu - stwierdziła wiceszefowa edukacji. Dodała, również, że czeka na analizy w sprawie CPK i na faktach przekona osoby, które są za CPK, że "ten pomysł się po prostu nie spina i nie ma biznesowego sensu". - Mam wrażenie, że projekt, nad którym pracował PiS, to jest 90 proc. pieniędzy wyrzuconych w błoto, tylko 10 proc. będzie tam rzetelnie pracowało - przekazała Mucha. Prowadzący Patrycjusz Wyżga zapytał, czy te słowa wiceministry to nie jest teza, pod którą jest pisany audyt, na co odpowiedziała, że "my nie piszemy audytów z tezami".

