Co wstrząsnęło wiceministrem? Ujawnia co znalazł w ministerstwie

Mija 78 dni od powołania rządu Donalda Tuska. Prowadzący Patryk Michalski w programie "Tłit" Wirtualnej Polski zapytał wiceministra aktywów państwowych Roberta Kropiwnickiego, czy coś do tej pory nim wstrząsnęło w spółkach Skarbu Państwa, które podlegają ministerstwu. - Na pewno to, co wstrząsa to taka lekkość wydawania pieniędzy w spółkach, również na wynagrodzenia, zatrudnienia posłów PiS-u jeszcze na ostatnie chwile mówił gość programu, wspominając o przykładzie przyjęcia do spółki PGE Dystrybucja Jerzego Bieleckiego. - To jest bulwersujące, że byłych funkcjonariuszy publicznych, funkcjonariuszy PiS-u zatrudnia się w ostatniej chwili tylko po to, by dać im kontrakt - powiedział Kropiwnicki. Dodał także, że czeka jeszcze na audyt, ale wygląda na to, że tego typu zatrudnienia dotyczą dziesiątek osób.