Co spadło pod Bydgoszczą? Nieoficjalnie mówią o "pocisku dużych rozmiarów"

- Wiem, że moment, kiedy to coś runęło na ziemię, widział jeden z mieszkańców Rynarzewa. Jechał odebrać córkę z jazd konnych tą drogą, którą zablokowała potem policja. On widział, jak to uderzyło w ziemię i zawiadomił służby - powiedział nam mężczyzna, który prowadzi we wsi pod lasem warsztat i przyszedł obserwować działania służb. Z jego relacji wynika, że to, co z lasu wywieziono w poprzednich dniach, było rozmiarów niewielkiego samochodu.