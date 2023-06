Co się wydarzyło w Kosowie? Wyjaśniają zachowanie polskich antyterrorystów

Kosowo. Incydent z udziałem polskich antyterrorystów

Do incydentu doszło we wtorek. Policjanci kończący zmianę na misji w Kosowie samowolnie opuścili jednostkę. "Nie mieli żadnych dokumentów i przeszli na serbską stronę kosowskiej Mitrowicy. Tam zatrzymali ich miejscowi policjanci i odwieźli do miejsca zakwaterowania. Później antyterroryści wrócili do kraju samolotem CASA, który czekał na powrót do Polski zmiany kontyngentu" - podało RMF FM.