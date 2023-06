Fatalny błąd Polaków. "Woda na młyn dla Rosji"

Weteran podkreśla, że jeżeli Polacy złamali zasady, to muszą ponieść surowe konsekwencje. - Oni doskonale wiedzieli, co robią. Zdrowy rozsądek podpowiada, że to nie jest miejsce na zwiedzanie czy wycieczki. Trudno się będzie wytłumaczyć z takiego zachowania. Kilka osób to widziało, przedostało się to już do mediów. Jeżeli wszystko się potwierdzi, powinny być dymisje. Tego nie da się przykryć tak, jak było z komendantem głównym strzelającym z granatnika - przypomina.