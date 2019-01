Co się działo po tragedii w escape roomie? Adwokat Miłosza S. zdradza kulisy

Miłosz S., twórca escape roomu w Koszalinie, gdzie zginęły nastolatki, usłyszał zarzuty i został aresztowany na trzy miesiące. Jego adwokat uchyla rąbka tajemnicy i mówi o zatrzymaniu mężczyzny. - Sam się zgłosił - zdradza.



Miłosz S. - to pierwsza osoba zatrzymana w związku z tragedią w koszalińskim escape roomie. Usłyszał zarzut umyślnego stworzenia niebezpieczeństwa wybuchu pożaru w escape roomie i nieumyślnego doprowadzenia do śmierci osób, które zginęły w pożarze. Sąd zdecydował o tymczasowym 3-miesięcznym areszcie dla podejrzanego.

Jak powiedział jego adwokat Wiesław Breliński w rozmowie z Fakt24, mężczyzna sam zgłosił się na policję, aby dowiedzieć się, co tak naprawdę wydarzyło się w jego lokalu. Miłosz S. na co dzień mieszka w Poznaniu. - O tragedii w escape roomie dowiedział się z mediów - powiedział Breliński.

Miłosz S. poszedł na komisariat, aby dowiedzieć się, co się stało. Stamtąd, na wniosek prokuratury, został przewieziony do Koszalina. Adwokat podkreśla, że jego klient miał "krystaliczną opinię", nigdy nie dostał nawet mandatu.

Nie złożył wyjaśnień. "Nie był w stanie"

Miłosz S. nie przyznaje się do postawionych mu zarzutów. Jak mówią jego obrońcy Miłosza S. Wiesław Breliński i Wojciech Janus, jest zrozpaczony tym, co się stało. - Nie złożył wyjaśnień z uwagi na to, że nie jest w stanie psychicznie znieść tego ciężaru, który na niego spadł.