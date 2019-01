Miłosz S. nie będzie składał zażalenia na areszt. Jego adwokat uważa, że "nic to nie da"

Adwokat Miłosza S., twórcy koszalińskiego escape roomu, w którym zginęło 5 nastolatek, nie będzie składał zażalenia na areszt. W rozmowie z WP prawnik powiedział, że nie chce "niepotrzebnie tracić czasu". Obawia się jednak reakcji współwięźniów na swojego klienta.

- Miłosz S. nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Na tę chwilę jest na to za wcześnie z powodu jego złego stanu psychicznego. Na pewno złoży wyjaśnienia w późniejszym terminie. Mój klient czuje się bardzo źle, to dla niego dramatyczna sytuacja - powiedział w rozmowie z WP Wiesław Breliński, adwokat Miłosza S.