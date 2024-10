Co oznacza nasza nieobecność przy berlińskim stoliku? [OPINIA]

W jakim sensie lepiej? W takim, że przedstawiciel Polski najpewniej nie byłby w stanie przekonać zachodnich partnerów do naszych racji, do tego by prowadzić wojnę do momentu wyzwolenia całego terytorium Ukrainy, łącznie z Krymem. Z nadzieją na to, że tak jak upokorzenie Rosji w wojnie krymskiej w połowie XIX wieku wywołało falę względnie "progresywnych" - słowo to trzeba ująć w cudzysłów, bo chodzi jednak o carską Rosję - reform Aleksandra II, tak klęska w wojnie z Ukrainą może wywołać jakąś zmianę władzy w Rosji. Jeśli nie na demokratyczną, to przynajmniej minimalnie praworządną i zdolną do normalnego współżycia z sąsiadami.