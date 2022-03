Co Rosjanie myślą o Polakach? Tak przedstawia nas propaganda Putina

Agresja militarna na Ukrainę sprawiła, że media reżimu Putina jeszcze bardziej krytykują Zachód. - Polska jest elementem tej zmasowanej propagandy jako kraj wraży, "koń trojański" albo wręcz "niewolnik Stanów Zjednoczonych". Cała Europa jest tam przedstawiana, nie jako osobny podmiot, ale jako "pachołek USA" - powiedziała w programie specjalnym WP Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, była ambasador RP w Rosji, dyrektor Instytutu Strategie 2050. - Amerykanie to dla Rosjan "szatan wcielony" - dodała. Pełczyńska-Nałęcz zastrzegła, że nie wiadomo, co teraz tak naprawdę myśli większość Rosjan, bo w tygodniach wojennych te nastroje są niemierzalne. - Mamy jakieś badania wyimkowe, które pokazują, że wbrew pozorom rośnie świadomość, co do tego, iż jest to wojna i agresja - zauważyła rozmówczyni Mateusza Ratajczaka. Więcej w materiale wideo.