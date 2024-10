Co dalej z Romanowskim? "Kompletne nieporozumienie"

Przekazał też, że poda przykład, mówiąc, że w jednym z zarzutów "prokuratura dokleiła sobie dodatkowy zarzut usiłowania przywłaszczenia jakiegoś mienia na kwotę bodajże ponad 30 mln zł". - Nagle okazuje się, że prokuratura dokleja pewne zachowanie do zarzutów i twierdzi, że to są te same zarzuty - podkreślił mec. Lewandowski, oznajmiając: - To nie są te same zarzuty.