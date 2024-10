Budda zatrzymany. Politycy PiS mieli interweniować już wcześniej

Woś w rozmowie z "Faktem" przyznał, że zainteresował się tą sprawą nie przez przypadek. – Dostałem maile od wyborców o loteriach, które są organizowane przez tego youtubera. Przyjrzałem się sprawie – mówi Woś. We wrześniu wysłał pytania skierowane do Ministerstwa Finansów, jednak dotąd nie dostał na nie odpowiedzi. Służby jednak zareagowały, jak przekonuje, to pokazuje skuteczność interwencji poselskich. – To sygnał, który albo zmusił służby to podjęcia działań, albo szybkiej interwencji – dodał poseł.