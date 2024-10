Romanowski usłyszał zarzuty. Prokurator mówi o pieniądzach

We wtorek o godz. 10 Marcin Romanowski stawił się na przesłuchanie w Prokuraturze Krajowej, która wezwała go w związku ze śledztwem dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Po prawie 3,5 godz. wyszedł z prokuratury i oświadczył przed dziennikarzami, że śledczy usiłują postawić mu jeszcze raz te same zarzuty, co - jak dodał - jest naruszeniem art. 17 Kodeksu postepowania karnego.