Romanowski ma usłyszeć zarzuty. Oburzył się przed PK. "Bezprawne"

Jak też oświadczył, w dalszym ciągu korzysta z polskiego immunitetu parlamentarnego, mimo że Sejm uchylił go 12 lipca, a także zgodził się na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. - Trudno uważać, żeby immunitet był uchylony w sytuacji, kiedy wnioskował o to pan Dariusz Korneluk, który nie jest Prokuratorem Krajowym - stwierdził Romanowski, dodając, że "z tego co wie, to prawdziwy Prokurator Krajowy, pan Dariusz Barski, nie składał takiego wniosku".