Co dalej z Kaczyńskim? Wyniki sondażu

Większość wyborców PiS nie chce, by Jarosław Kaczyński oddał przywództwo w partii i przeszedł na polityczną emeryturę - tak mówią wyniki sondażu przygotowanego dla "Super Expressu". Istnieją obawy, że taka zmiana mogłaby doprowadzić do rozpadu Prawa i Sprawiedliwości. Ale Kaczyński i tak ma powody do zmartwień.