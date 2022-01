Co dalej z Jarosławem Gowinem? Tajemnicza zapowiedź

Kiedy można się spodziewać powrotu Jarosława Gowina i jakie są jego dalsze plany? - pytany był w programie "Tłit" Wirtualnej Polski Michał Wypij z Porozumienia. - O tym zdecydują lekarze i Jarosław Gowin. Wszyscy czekamy na powrót Jarka, bo mamy kilka rachunków do wyrównania. Sprawa jest niezwykle poważna, ponieważ przed nami decydujący wybór, w którym kierunku pójdzie Polska. Czy pójdziemy w kierunku centralistycznym, czy jednak damy szansę Polakom na to, by kontynuować dynamiczny rozwój gospodarczy. Sporo pracy przed nami - powiedział Wypij. Polityk Porozumienia podkreślił, że "w każdym momencie będziemy wspierać naszego lidera". - Kiedy to by nie było. Jeśli zdecyduje, że wraca jutro, to wszyscy stajemy przy nim jutro. Jeżeli zdecyduje, że jeszcze chwilkę potrzebuje, to cały czas jesteśmy jedną drużyną - oznajmił Wypij.