Co dalej z Jackiem Kurskim? Polityk PiS: "Pierwsze słyszę"

Czy Jacek Kurski pomaga Prawu i Sprawiedliwości w pracach nad zmianami ordynacji wyborczej? Były prezes Telewizji Polskiej i polityk związany z PiS wciąż pozostaje bez pracy po tym, jak stracił stanowisko prezesa. Wiadomo, że zachęcał partię rządzącą do zmian w ordynacji wyborczej. O jego dalsze losy Michał Wróblewski pytał w programie "Tłit" Wirtualnej Polski Radosława Fogla, rzecznika PiS. - Pierwsze słyszę, by Jacek Kurski był zaangażowany w jakieś prace dotyczące ordynacji wyborczej - powiedział Fogiel. Michał Wróblewski przypomniał, że rzecznik PiS sam zapowiadał, że Kurski otrzyma od partii nowe zadania. - Myślę, że lepiej mówić o sprawach, które zapadły i są zdecydowane. Jak będą jakieś decyzje co do Jacka Kurskiego, to będziemy o tym mówić - odpowiedział polityk PiS.