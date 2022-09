Co dalej z Jackiem Kurskim? "Będziemy świadkami dużego zaskoczenia"

Jacek Kurski ministrem cyfryzacji - tak brzmią ostatnie doniesienia o najbliższej przyszłości byłego prezesa Telewizji Polskiej. Jak mogą potoczyć się jego losy? O to Patrycjusz Wyżga pytał w programie "Tłit" posła Marka Sawickiego z Polskiego Stronnictwa Ludowego. - Myślę, że niebawem będziemy świadkami dużego zaskoczenia. Spodziewam się rekonstrukcji polskiego rządu w okolicach listopada. Wcale bym nie wykluczał, że pierwszoplanowa rola w nowym rządzie, a nawet funkcja premiera zostanie powierzona przez pana Kaczyńskiego panu Kurskiemu. To magik od PR, w mojej ocenie, dziś w Polsce najlepszy. Kaczyński z niego nie zrezygnuje. Nie powierzy mu funkcji stratega na zapleczu. Widać, że czas Morawieckiego się kończy. Czy zastąpi go Błaszczak, czy Kurski dowiemy się w listopadzie - stwierdził Marek Sawicki.