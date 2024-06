Co dalej z CPK? W tym tygodniu rząd zaprezentuje koncepcję nowego lotniska

Głos w sprawie zabrała posłanka partii Razem. - To, co w moim przekonaniu jest najważniejsze, to że nie można dopuścić do tego, by ten projekt, pod dotychczasową czy zmienioną nazwą, skupiał się tylko na największych aglomeracjach w Polsce. Polska to także miasta powiatowe, które też zasługują na rozwój i dostęp do szybkiej kolei, a to zapewniały planowane szprychy kolejowe - oznajmiła w rozmowie z "Rz" Paulina Matysiak.