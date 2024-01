Co dalej z CPK? "Jak on to mówi, to faktycznie się nie da"

Budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego po zmianie władzy staje pod znakiem zapytania. Marcin Horała były pełnomocnik ds. CPK zapytany w Wydaniu Specjalnym Programu Wirtualnej Polski o to, czy widzi szansę na budowę inwestycji, mówił: "widzę taką konieczność, to jest niezbędne dla Polski. Natomiast pierwsze działania pana pełnomocnika są dosyć niepokojące w tym kierunku. Jeżeli na przykład mówi, że nie da się zbudować szybciej niż w 10 lat, to jak on to mówi, to faktycznie się nie da. Wystarczy, że nic nie zrobi przez najbliższe 4 lata i powie, o spełniła się moja prognoza, nie dało się". Horała tłumaczył również, dlaczego spółka przekazała 400 tysięcy złotych na remont ołtarzy w podwarszawskim kościele. - Tak, jak każda duża inwestycja, CPK wiąże się z pewnym programem rekompensat, pewnym programem szczytnych inicjatyw w terenie (…). W ramach tego programu między innymi wspierana jest renowacja zabytków, bo mówimy o zabytkowych ołtarzach (…). Mówimy tu o wydaniu 0,0004 proc. Środków dysponowanych przez CPK na te programy inwestycyjne - przekazał były pełnomocnik ds. CPK.

Rozwiń