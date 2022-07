Co dalej po ataku na Odessę? Gen. Pacek o tym, na czym skupią się teraz Rosjanie

W nocy z poniedziałku na wtorek Rosjanie wystrzelili z Morza Czarnego siedem pocisków manewrujących, których celem był region Odessy. Jakie mogą być kolejne kroki Rosjan? - Rosja realizuje wciąż ten sam scenariusz - stwierdził gość programu "Newsroom" gen. prof. Bogusław Pacek, dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego. - Po pierwsze to jest kontynuacja działań w Donbasie i tam należy spodziewać się najbardziej intensywnych kolejnych akcji. Dodatkowo Rosja prowadzi różnego typu punktowe działanie, ataki rakietowe, po to, by likwidować różnego typu wrażliwe cele. Początkowy komunikat o takim ataku, jak ten na Odessę, niewiele nam mówi. Wystrzelono rakiety w jakieś cele cywilne, to powoduje nasze współczucie. Natomiast kiedy mamy już pełny komunikat okazuje się, że Rosja uderzała albo w jakieś składy, albo jakieś miejsca, gdzie są przechowywane chwilowo, czasowo jakieś ważne produkty: zapasy, amunicja. Nie zawsze oczywiście atak trafia w cel. Rosja od długiego czasu w taki sposób walczy, na terenie całej Ukrainy stara się działać punktowo - dodał gość programu. - Po drugie, są prowadzone walki i one nie zmieniły swojego charakteru, to są zmasowane ataki artylerii, to są wojska rakietowe, to są środki lotnicze. Nowy element, który może nie jest nowy, ale jest bardziej wyraźny i bardziej intensywny, to są działania, które zmierzają do przeprowadzenia referendum. Widać, że Federacja Rosyjska zapewne ograniczy swoje działania do przejęcia drugiego obwodu, bo przejęła, albo zdobyła pełne panowanie w obwodzie ługańskim i zmierza do tego, by podobnie stało się w obwodzie donieckim. I teraz pozostały dwa bardzo istotne obwody: obwód zaporoski i obwód chersoński. Tutaj te intensywne działania, to są działania przede wszystkim służb specjalnych, ale nie tylko, również ludzi z administracji, dokładnie tak jak na Krymie, którzy przygotowują teren do referendum. Chodzą od mieszkania do mieszkania, od domu do domu, zbierają informacje o ludziach, przygotowują tych ludzi w różny sposób, czasami zastraszają, czasami przekonują, czasami przekupują. Na Krymie to dało rewelacyjny wynik, ponieważ ci nieprzekonani zostali w jakiś sposób wypchnięci z Krymu, bo pamiętajmy, że zanim głosowanie się rozpoczęło, Rosjanie, w cudzysłowie, zezwolili tym, którzy myślą inaczej opuścić teren Krymu. Wszystko zmierza do tego, że podobny scenariusz zastosują w tych dwóch obwodach - dodał gen. prof. Bogusław Pacek.