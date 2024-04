Co chce przekazać Kamiński? "W PiS-ie zapadła decyzja"

Mariusz Kamiński w poniedziałek zeznawał przed komisją ds. afery wizowej. Prowadzący program "Tłit" Wirtualnej Polski Patryk Michalski zapytał Dariusza Jońskiego, przewodniczącego komisji ds. wyborów kopertowych, co Mariusz Kamiński próbuje przekazać opinii publicznej. - Widać, że w PiS-ie zapadła decyzja, że ratują Kaczyńskiego i Raua - powiedział szef komisji. Podkreślił, że "znaleźli sobie dwie osoby - Piotra Wawrzyka i Edgara Kobosa - i wszyscy będą mówić to samo". Joński stwierdził, że to oni za to odpowiadają, ponieważ doskonale wiedzieli wszystko, ale nic Wawrzykowi się nie stało. - Myślę, że odpowiedź jest polityczna, po prostu nie mieliby większości, straciliby większość, po drugie ta afera doprowadziłaby do jeszcze większej przegranej PiS-u i oni się bali przegranej - tłumaczył Joński. Dodał także, że z "powodów politycznych chronili Wawrzyka i udawali, że afery nie ma i dlatego muszą odpowiedzieć".