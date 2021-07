"Cnoty niewieście" zamiast "ideologii LGBT" w polskich szkołach? Minister o pomyśle MEiN

Doradca ministra edukacji dr Paweł Skrzydlewski stwierdził, że polskie szkoły muszą zająć się "ugruntowaniem dziewcząt do cnót niewieścich", co miałoby m.in. zapewnić ciągłość płodności. O komentarz do tego pomysłu poprosiliśmy ojca dwóch córek i sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Marcina Horałę. - Nie rozumiem dlaczego jako naruszenie praw człowieka jest uznawane na przykład to, że ideologia LGBT nie powinna być promowana w szkołach i uważamy, że te środowiska mają pełne prawo do promowania - również wśród dzieci - swoich ideologii. Natomiast, jeśli ktoś ma światopogląd bardziej konserwatywny (…), to to już jest skandalem, że chciałby tego rodzaju wartości przekazywać - powiedział. Zdaniem Horały społeczeństwo przez lata dobrze radziło sobie opierając się właśnie na światopoglądzie konserwatywnym.