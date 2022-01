CNN twierdzi, że rozmowa Biden-Zełenski "nie poszła dobrze". Podniosła się wrzawa

Amerykanie zaprzeczają

Rzeczniczka amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Emily Horne zakwestionowała doniesienia informatora stacji. - Anonimowe źródła przeciekają, to nieprawdziwe informacje - powiedziała CNN. - Prezydent Biden powiedział, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że Rosjanie mogą dokonać inwazji na Ukrainę w lutym. Powiedział to publicznie, a my ostrzegaliśmy o tym od miesięcy. Doniesienia o czymś więcej lub innym niż to są całkowicie fałszywe - skomentowała.