Nowe dane wywiadu. Coraz więcej rosyjskich wojsk nad granicą Ukrainy

Na szczególną uwagę zasługuje liczba batalionowych grup taktycznych (BTG), których liczba szacowana jest na około 60. Uważa się, że będzie ona nadal rosła. BTG stanowiły podstawę rosyjskich działań w 2014 roku na Ukrainie. Są to elastyczne i szybkie jednostki bojowe liczące od 600 do 1000 żołnierzy zdolne do samodzielnego prowadzenia bitwy.