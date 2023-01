Cmentarzysko Solina. Z wody znów wypłynęły kości. Czaszki, żebra, piszczele

Ekshumowane ciała wkładano do nowych trumien (nieraz kilku osób do jednej) i ponownie grzebano na cmentarzach w innych wsiach, m.in. w Wołkowyi i Myczkowie. Lecz jeśli tak, dopytują dociekliwi, to dlaczego aż do dzisiaj w niektórych rejonach zalewu woda wymywa fragmenty szkieletów? – Nawet jeśli część z nich należy do ofiar wojen światowych, to na pewno nie wszystkie – twierdzą okoliczni mieszkańcy. – Takich osób więcej leży gdzieś w lasach, a nie na obszarze zatopionych wiosek.