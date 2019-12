WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze wybory prezydenckie + 2 małgorzata kidawa-błońskanewsroom oprac. Anna Kozińska 45 min. temu Cios w kandydatkę z nieoczekiwanej strony. "Łagodnością nie wygra" Julia Pitera, była minister w rządzie Donalda Tuska, w przeciwieństwie do niego, nie zachwyca się kandydatką PO na premiera. Jej zdaniem... Rozwiń Do pani Mam pytanie Małgorzata kid … Rozwiń Transkrypcja: Do pani Mam pytanie Małgorzata kidawa-błońska bo pani o krytycznie dość wypowie O tej kandydaturze Nie będąc pewnym czy czy kidawa-błońska jest stanie na W kampanii Rywalizacja wyborców za Andrzejem No i jak Dzwoniła pani zdanie podtrzymują nawiązać również Co mówił Przeprowadził Do jego Kiedy on mówi G o Brakuje Opozycji brakuje nazw Tego co się dzieje Krótko mówiąc Jakby nie ma dobrej komunikacji Swz elektoratem I moim zdaniem Probl Kandydatka moim zdaniem jest za mało Za mało jedno Nawet gdybym Kontrowersyjna Ale jednak czytelna i żeby umiała odpowiedzieć na Nawet na krytykę która jej dotyka Dlatego że łagodnością tych wyborów się nie wy I właśnie Andrzej Duda to Poka Bo5 prawdopodobnie w swoim bardzo obszernym badaniu Doszedł do tego że opozycja nie ma języka Który by pozwolił Platformy pozwoliłaby w ogóle OK NW przeciwstawić się temu co robi Prawo i Sprawiedliwość Mówi język Za ogólny Za skomplikowanym i od razu chciałam powiedzieć Nie chodzi o to że ma być to język Że ma być to język wprost Że ma być to język nie To ma być język stanow A jednocześnie jasny i zrozumiały podtrzymuje pani swoją Obawy obawy o to że nie będzie stanowczego kontrkandydata którym Inne poglądy niż ma Andrzej Duda Umie bronić wartości Sposób Zrozumiał Jedno z I przekonująco Przeciwników Krzysztof Łapiński Mam pytanie w tym tygodniu kilka dni temu Wirtualna Polska opublikowała Który Spotkanie Beaty Szydło Z Andrzejem Dudą Beata Szydło Prowadź A jest ten artykuł Prowadziła kampanię Andrzeja Dudy W 2015 roku Nieoficjalnie mówi się że chciałaby prowadzić kampanię 20 roku Tesla Dobry To nie już co jest realne Pytanie to dobry pomysł jest gwarancją Wpisu Andrzej też mnie nie będę tutaj Oceniam to test Mogę ewentualnie przeanalizować niż niż Oceń Zanalizuj Tak jeśli kampania będzie trwała około 3 miesięcy Nóż Kampania Tam Kwiecień-maj nawet nawet kawałek No to czekam Osoba która No będzie mogła pójść 7 dni w tygodniu Po kilkanaście godzin dziennie i będzie to na mnie Wiemy Pani premier Europosła Pani też pani pasowało posąg Wie ile to jest dni często trzeba spędzić w Brukseli w Strasburgu Żeby wykonywać swoją pracę Niemożliwe z punktu widzenia Wszystko jest możliwe bo decyzję polityczne mogą być można Jednak sytuacja inne niż przed 5 lat wtedy Panie panie była na miejscu mogła poświęcić Allegro