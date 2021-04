Cios w Adama Niedzielskiego. Wiceszef klubu PiS Michał Wypij nie ugryzł się w język

Minister zdrowia Adam Niedzielski nazwał w rozmowie z TVN24 prof. Wojciecha Maksymowicza "koronalanserem". Sprawę komentował w programie "Tłit" poseł Porozumienia Michał Wypij (KP PiS). - Minister Maksymowicz zrezygnował z funkcji ministra, by wrócić do szpitala, do oddziału covidowego, widząc, że jest potrzebny. To najlepszy komentarz do słów ministra Niedzielskiego. To pokazuje, że prof. Maksymowicz i minister Niedzielski funkcjonują na zupełnie różnym poziomie, poziomie zupełnie nieosiągalnym dla ministra Niedzielskiego - mówił Wypij. Pytany, czy Łukasz Szumowski był lepszym ministrem, odparł: "Nie wypada mi w ten sposób w środku pandemii wypowiadać się i porównywać ministrów. Niemniej zdecydowanie minister Szumowski był otwarty na słowa krytyki, na rozmowy, nie bał się konfrontacji z ludźmi, którzy cechują się dużą wiedzą i dużym doświadczeniem".

Rozwiń