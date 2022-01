Cimoszewicz stanowczo o budowie zapory na granicy. "To barbarzyństwo!"

– Zamiast wyrzucać półtora miliarda złotych w błoto, wystarczy zagrożenie zmniejszeniem importu z Białorusi w przypadku powtórki. Niemcy, Polska, Litwa i Holandia to najwięksi importerzy unijni towarów białoruskich. To instrument skutecznego nacisku na Łukaszenkę. Płot to sygnał nie do niego, ale do 10 milionów Białorusinów, którym pokazujemy, co o nich myślimy – podkreślił Cimoszewicz.