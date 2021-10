Ciemne chmury nad Dworczykiem. Co dalej z prawą ręką premiera?

- Dworczyk jest w PiS-ie jak trędowaty, ale póki co polecieć nie może. Premier Morawiecki zbyt dużo w niego "zainwestował", aby teraz ktoś pozbawił go prawej ręki. Poza tym dymisja Dworczyka pod dyktando Moskwy zdemolowałaby układankę personalną w Zjednoczonej Prawicy. Nikomu to nie jest na rękę - mówi WP jeden z polityków bliski Nowogrodzkiej, gdy pytamy go, co dalej z szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.