Ciekawe słowa Gowina o Hołowni. Jest reakcja

- Z punktu widzenia celu, jakim jest odsunięcie PiS od władzy, byłoby lepiej, gdyby Szymon Hołownia zaczął patrzeć na siebie jako na lidera nie jednej partii, ale większej koalicji. Takiej, która będzie centroprawicowym pomostem, po którym umiarkowani wyborcy PiS przejdą na stronę opozycji - powiedział lider Porozumienia Jarosław Gowin w rozmowie z TVN24. Co na to Hanna Gill-Piątek z Polski 2050? - W tych słowach byłego wicepremiera odnajduję pewną pochwałę dla Szymona Hołowni. To oczywiście bardzo miłe, że Jarosław Gowin docenia Szymona Hołownię jako mocną postać w polskim życiu politycznym. Jednocześnie chcę zauważyć, że ostatnio co i rusz jesteśmy zapisywani na jakiejś wspólnej listy, do tworzenia jakichś blokow - jednego, dwóch itd. - komentowała w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. Nie byłoby źle, gdyby Jarosław Gowin spotkał się z Szymonem Hołownią i o tym porozmawiał, zanim zacznie to ogłaszać w mediach. Tak by było dobrze. Ale zanim to nastąpi, spotkają się liderzy wszystkich czterech dużych formacji - Lewicy, PSL-u, PO i Polski 2050 - dodała Gill-Piątek.