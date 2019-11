Ciecierzyn. Poczwórna dzieciobójczyni była "dobrą matką". Plotkowała o niej cała wieś

Przed Sądem Okręgowym w Opolu zeznawali kolejni świadkowie w sprawie, która wstrząsnęła Polską. Mieszkańcy Ciecierzyna widzieli, że Aleksandra J. jest w ciąży, ale dzieci się nie pojawiały. Podejrzewali, że miały być przekazywane do adopcji.

Do makabrycznego odkrycia doszło w grudniu 2018 r. w Ciecierzynie (woj. opolskie). Na terenie jednego z domów znaleziono szczątki czworga noworodków. Aleksandra J. przyznała się do zabójstwa dzieci. Doszło do nich w latach 2013-2018. Wszystkie urodziły się żywe i zostały uduszone.