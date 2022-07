Ci biedni politycy muszą być niesamowicie wkurzeni [OPINIA]

Mamy wakacje, więc powrócił temat podwyżek dla polityków. Raz, że sezon ogórkowy, więc wszyscy chętnie o tym pogadają. A dwa - politycy wiedzą, że jak mają sobie włożyć do kieszeni dodatkowe kilka(naście) stów, to najlepiej o tym decydować, gdy Kowalscy smażą się we Władysławowie.