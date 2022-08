Chwile grozy w samolocie. Patrzyli, jak silnik rozpada się na kawałki

Przerażające nagranie

W mediach społecznościowych udostępniono przerażające nagranie, które ukazuje moment lądowania, kiedy silnik dosłownie rozsypuje się na kawałki. Można na nim na własne oczy zobaczyć, jak osłona początkowo odkształca się, by za chwilę całkowicie odpaść. Ostatecznie oderwała się pozostała część osłony silnika. Na szczęście w wyniku awarii nikt nie został ranny, a pasażerowie kilka godzin później wzbili się ponownie w powietrze, tym razem na pokładzie innego samolotu. Boeing 737-900ER, w którym doszło do usterki, w tym momencie nie jest dopuszczony do użytkowania, a sprawie mają bliżej przyjrzeć się eksperci.