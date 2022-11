Chwile grozy pod Kijowem. Rakieta wybuchła tuż nad głowami cywilów

Do sieci trafiło spektakularne wideo z momentu zestrzelenia rosyjskiej rakiety przez obronę powietrzną Ukrainy. Wszystko działo się pod Kijowem w dzielnicy domów jednorodzinnych. Świst rakiety poprzedzony alarmem przeciwlotniczym wywołał spore zaniepokojenie okolicznych mieszkańców. Część z nich odważyła się wyjść na zewnątrz, by zobaczyć dokładnie, co się dzieje. W pewnym momencie świadkowie nagrali moment przelotu dwóch rosyjskich rakiet i zestrzelenia ich przez obrońców Kijowa. Na niebie widać ognistą łunę. Jak wynika z informacji przekazanych przez Euana MacDonalda z New Voice of Ukraine, żołnierze Zełenskiego użyli do zlikwidowania pocisków wroga niemieckiego systemu obrony powietrznej Iris-T. Ten rodzaj broni został przekazany Ukraińcom przez Berlin pod koniec października.