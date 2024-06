Chwila szczerości Hołowni w wywiadzie. "Nie ma co się oszukiwać"

Hołownia: to jest psucie demokracji

Hołownia ocenił też maraton wyborczy, który składał się z trzech głosowań następujących tuż po sobie. - To jest, przepraszam, użyję kolokwializmu, masakra. To jest też psucie demokracji, jeśli układamy w ten sposób kalendarz. Co trzy miesiące mówimy ludziom: "idź i głosuj". To destabilizuje system, bo co do zasady każda kampania wyborcza to jest walka - stwierdził.