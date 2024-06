Matecki wszedł na dach Sejmu. Jest reakcja Hołowni

Marszałek Sejmu odniósł się do nocnego incydentu z udziałem posła Suwerennej Polski Dariusza Mateckiego. - Rzeczywiście pan poseł Matecki przez 7 minut spacerował po dachu budynków. Następnie wrócił do pokoju hotelowego - potwierdził Hołownia. - Stwierdzam, że doszło do poważnego naruszenia porządku. Skieruję odpowiedni wniosek o ukaranie pana posła - dodał.