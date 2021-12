Chwalą się na billboardach jednymi z najniższych cen paliw w Europie. Kierowcy wytknęli manipulacje

W czasie, gdy w Polsce rozgorzała dyskusja o najwyższych cenach benzyny w historii, na ulicach miast i miasteczek pojawiły się kontrowersyjne billboardy. Przekonują one, że ceny paliw w naszym kraju są jednymi z najniższych w Europie. - Jest to fantastyczna manipulacja - zwracają uwagę kierowcy aut w Warszawie. - Jak weźmiemy pod uwagę zarobki, to się okaże, że są jednymi z najwyższych - przekonuje jeden z mężczyzn. Czy rzeczywiście jest się z czego cieszyć? Jaka jest prawda? O tym w materiale wideo.