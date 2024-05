Chowający się Obajtek. Jeśli zostanie europosłem, ochroni go immunitet

Ukarany za niestawienie się przed obliczem komisji śledczej mandatem w wysokości 3 tysięcy złotych polityk Prawa i Sprawiedliwości, podziwiany przez prezesa partii za "wszystkomożność", bawi się z wszystkimi w chowanego. Jeśli przed wyborami dostanie prokuratorskie zarzuty, to nie będzie chronił go immunitet. Dlatego oficjalnie jest w Polsce, ale robi wszystko, by nie zostać zlokalizowanym.