Tymczasem Władimir Putin intensyfikuje działania mające na celu przyciągnięcie ochotników do rosyjskiej armii, co obejmuje umorzenie kredytów dla walczących w Ukrainie oraz ich żon. Każdy, kto podpisze kontrakt z rosyjskim ministerstwem obrony na co najmniej rok walki w Ukrainie, może skorzystać z tego przywileju. Działania te są częścią szeroko zakrojonej strategii obejmującej wzrost wydatków na obronę o 30 proc. w przyszłym roku.