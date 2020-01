Chojnice. Tragedia w hospicjum. Jest reakcja rządu

Chojnice. Jest reakcja rządu na tragiczny pożar w hospicjum. O sprawie poinformował rzecznik Piotr Müller.

Do zdarzenia doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek. W wyniku pożaru cztery osoby zmarły, a 24 trafiły do szpitala. Poszkodowani to 20 pacjentów, dwie pracowniczki hospicjum i dwóch policjantów.