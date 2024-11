Zgubił dziecko na marszu. 6-latek przyszedł do policjantów

Chłopiec zaginął na marszu. Szczęśliwy finał historii

Jak poinformowała stołeczna policja, krótko po godz. 15 do funkcjonariuszy patrolujących górny poziom stacji metra Centrum podeszło dziecko. Chłopiec powiedział mundurowym, że razem z ojcem wybrał się na Marsz Niepodległości, ale w pewnym momencie zgubił go z oczu i nie jest w stanie go odnaleźć.