Trzaskowski o Marszu. "Będzie natychmiastowa reakcja"

- Mimo zakazów została użyta pirotechnika - zwrócił uwagę w poniedziałek prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. - W tej chwili obserwujemy to, co się dzieje i miejmy nadzieję, że będzie spokojnie - podkreślił. Odpowiedział też na pytanie o to, co musi się stać, żeby Marsz został rozwiązany.