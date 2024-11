Ile osób przyszło na marsz? Są pierwsze szacunki

Tegoroczne hasło Marszu Niepodległości to "Wielkiej Polski moc to my" - pochodzi ono z hymnu młodych z 1926 roku autorstwa Jana Kasprowicza. - To jest hymn, który śpiewamy jako narodowcy, bardzo często na naszych uroczystościach i dzisiaj niejako tym sposobem przypominamy też o tym, jakie środowisko odpowiada za organizację tegorocznego marszu - powiedział prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Bartosz Malewski.