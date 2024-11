Policjanci na L4. Czy będą kłopoty z zabezpieczeniem Marszu Niepodległości?

W poniedziałek 11 listopada 2024 r. ulicami Warszawy po raz kolejny przejdzie organizowany od 2009 roku Marsz Niepodległości. Tradycyjnie rozpocznie się o godz. 14 na Rondzie Dmowskiego i potrwa ok. 2-3 godzin.

I tak jak w poprzednich latach Komenda Główna Policji do jego zabezpieczenia kieruje dodatkowych policjantów zarówno z oddziałów prewencji poszczególnych garnizonów, jak i również policjantów wydziałów ruchu drogowego.

Potwierdza to asp. Kamil Sobótka z Komendy Stołecznej Policji. - Przy zabezpieczeniu obchodów Święta Niepodległości będziemy wspomagani przez funkcjonariuszy z innych garnizonów z OPP, WRD i wydziałów operacyjnych. Te dodatkowe siły są ważne w przypadku tych dużych zabezpieczeń. Ilu łącznie będzie policjantów, tego nie ujawniamy - mówi WP asp. Kamil Sobótka z KSP.

Tyle że równolegle do przygotowań do zabezpieczenia, w całej Polsce trwa akcja "Lucyna", w ramach której policjanci masowo idą na zwolnienia lekarskie. Jak informował w połowie tygodnia Jacek Łukasik, przewodniczący Komitetu Protestacyjnego Policyjnej Solidarności, już ok. 10 tysięcy policjantów wybrało się na L4. A kulminacja ma przyjść właśnie 11 listopada. Nieoficjalnie wśród policjantów krąży już liczba ponad 17 tys. mundurowych na chorobowym w całym kraju.