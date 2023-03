Chiny wysyłają broń i sprzęt wojskowy do Rosji

Z danych handlowych i celnych wynika, że Chiny od czerwca do grudnia 2022 roku dostarczały Moskwie karabiny szturmowe oraz inny sprzęt, w tym m.in. części do dronów i kamizelki kuloodporne - informuje portal Politico. Towary podwójnego zastosowania (służące do celów militarnych i cywilnych - przyp. red.) eksportowo do Rosji przez Turcję i Zjednoczone Emiraty Arabskie.