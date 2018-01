Chiny werbują najbardziej utalentowanych ludzi z całego świata. Polakom trudno jest do nich dołączyć

Chiny otwierają się na specjalistów z całego świata. Do tej pory obywatele Państwa Środka jeździli uczyć się za granicą. Teraz Pekin chce ściągać utalentowanych ludzi do siebie. Służy temu nowa polityka wizowa. Na liście uprzywilejowanych są nobliści, olimpijczycy i wybitni artyści.

Chiny zaczynają wydawać długoterminowe wizy pobytowe dla wybitnych specjalistów chętnych do dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniami w Państwie Środka. Pozwolenia na wielokrotne przekraczanie granic będą obowiązywać przez 5 do 10 lat. Co więcej, szczególnie ceniony cudzoziemiec będzie mógł przyjechać do Chin ze swoim małżonkiem i dziećmi.