Chiny vs. Tajwan. Rośnie napięcie. Dojdzie do starcia?

Jak podało tajwańskie ministerstwo obrony, Chiny naruszyły ich przestrzeń powietrzną, aż 46 razy w ciągu ostatnich dziewięciu dni. Każdy taki incydent zmusza flotę powietrzną Tajwanu do podrywania własnych myśliwców. W odpowiedzi Tajwańczycy przeprowadzili testy rakiet, mające służyć do zestrzeliwania potencjalnych chińskich pocisków.

We wtorek minister spraw zagranicznych Joseph Wu wezwał chiński rząd do "powrotu do cywilizowanych standardów międzynarodowych".